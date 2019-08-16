Trabzonspor'da Alexander Sörloth fırtınası

Trabzonspor'un, İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiraladığı Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Trabzonspor'a çabuk ısındı.

İKİ MAÇTA İKİ GOL

Başarılı santrfor, bordo-mavili takım ile çıktığı ilk iki resmi maçta iki gol atarak takımının Avrupa kupalarında yoluna devam etmesinde önemli rol oynadı.

Karadeniz ekibinin, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Sparta Prag ile oynadığı iki maçta bordo-mavililere adeta nefes aldıran gollere imza atan 23 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda bordo-mavili formayla kariyerinin en önemli başlangıcını da yapmış oldu.

1.94 metre boyundaki forvet, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Crystal Palace formasıyla 12 maçta görev aldı. Söz konusu maçlarda golle tanışamayan oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent'e ise 19 lig maçında attığı 4 golle katkı sağladı.