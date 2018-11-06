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Burak Yılmaz'a para cezası verildi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin feshedildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Ağaoğlu, golcü futbolcuya 500 bin TL para cezası verileceğini açıkladı.

Burak Yılmaz'a para cezası verildi
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Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada Burak Yılmaz ile bordo-mavili taraftarlar arasında bir tartışma yaşanmıştı.

Oyundan alınırken ıslıklanan golcü futbolcu, taraftarlara el kol hareketi yapmış ve doğrudan soyunma odasına gitmişti.

AĞAOĞLU: 500 BİN TL CEZA VERDİK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili konuştu. Ağaoğlu, "Burak Yılmaz'a 500 bin lira para cezası verdik. Kendisi bizim sözleşmeli futbolcumuz, bundan sonra oynayıp oynamayacağına teknik direktörümüz Ünal Karaman karar verir" dedi.

Çin macerasının ardından yıllar sonra Trabzon'a dönen Burak, çıktığı 32 maçta rakip fileleri 28 kez havalandırdı.

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