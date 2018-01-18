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Trabzonspor'da Castillo sakatlandı

Trabzonspor'un antrenmanında Fabian Castillo, sakatlık geçirerek idmanı yarıda bıraktı.

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Trabzonspor'da Castillo sakatlandı

Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, antrenmanda sakatlık yaşadı ve çalışmayı yarıda bıraktı.

SOL DİZİNDEN SAKATLANDI

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saat 17:00'de yaptığı antrenmanla sürdüren bordo-mavililerde Fabian Castillo, oynanan çift kale maç sırasında sol dizinden sakatlık yaşadı.

Castillo'ya saha içerisinde ilk müdahale yapılırken, oyuncu daha sonra çalışmalara devam edemedi ve antrenmanı tamamlayamadı. Castillo'nun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

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