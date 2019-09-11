Trabzonspor'da Ekuban sakatlandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı katılmadı.

EKUBAN VE FERNANDES SAKATLANDI

Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan çift kale maçta ikili mücadele sırasında Fernandes ve Ekuban sakatlık yaşadı.Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes, sekerek sahayı terk ederken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrıldı.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

Bu arada sahayı arkadaşlarının yardımıyla terk eden Caleb Ekuban'ın çekilen MR'ında kırık tespit edildi. Ayak 5'nci parmak tarak kemiğinde kırık tespit edilen oyuncunun 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı bildirildi.