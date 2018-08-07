Trabzonspor'da 'feda' diyen 5 futbolcu

Karadeniz ekibinde yönetim kurulu, göreve geldikten kısa bir süre sonra yüksek maliyetli oyunculara fedakarlık çağrısında bulunmuştu.

İLK KAPTAN ONUR KABUL ETTİ

Uzun bir süre olumlu yanıt alınamayan bu çağrıya ilk olarak kaptan Onur Recep Kıvrak olumlu yanıt verdi.

Ardından Olcay Şahan, Sosa, Burak ve Onazi de indirim yapabileceklerini iletti.

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, futbolcuların bir bölümünün feda davetini kabul ettiğini belirterek, "Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

2 TAKVİYE DAHA YAPACAĞIZ

Hacısalihoğlu, "Bu ekonomik sıkıntılı dönemde yaptıkları fedakarlık unutulmayacaktır. Bu hafta içinde kendileriyle yeni sözleşmeler imzalamayı planlıyoruz" ifadesini kullandı. Asbaşkan, transfer çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Her kulüp son ana kadar takviye için çaba gösterir. Biz de bir veya iki takviye yapacağız. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Ama ekonomik anlamda sıkıntı yaşamadan bu durumu çözmeye çalışacağız" diye konuştu..