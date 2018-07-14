Trabzonspor’da futbolcular derede serinledi

Trabzonspor’da futbolcular antrenman sonrası dereye girerek serinledi.

Trabzonspor’un Slovenya’daki ikinci etap kamp çalışmaları Kranjska Gora kasabasında Sportni Park’ta yapılan akşam antrenmanı ile başladı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Sosa, milli takım kampına giden Abdülkadir Ömür, sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Onur, Burak, Batuhan ve Kamil Ahmet ile sakatlığı bulunan Castillo katılmadı. İzni sona eren Ogenyi Onazi ise takımla çalıştı.

Trabzonspor, antrenmanın ilk bölümünde kondisyon çalışmasıyla birlikte pas çalışması yaptı. İkinci bölümde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren bordo-mavililer çift kale maç yaptı. Bu çalışma sırasında Teknik Direktör Ünal Karaman oyuncularına, topun kendilerinde kalması gerektiğini anlatarak sık sık uyarılarda bulundu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Antrenman sonrası futbolcular, şok havuzu yerine saha kenarından akan ve sıcaklığının 6 derece olduğu belirtilen dereye girdi. Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Olcay Şahan ise Kucka, Yüksek Şimşek ve Alihan ile birlikte dereye giren Mustafa Akbaş’a takıldı. Olcay, Akbaş’a "Dereden çık. Seni alıp götürmesin elimizdeki tek stoper sensin" diyerek savunma oyuncusuna espri yaptı.

Trabzonspor’un akşam saatlerinde yaptığı antrenmanı çeşitli ülkelerden izlemeye gelen taraftarlar ise bordo-mavili futbolcularla fotoğraf çektirdi.

YÖNETİCİ SAYISI ÜÇ OLDU

Trabzonspor’un kampında yönetici sayısı üç oldu. Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri Özer Bayraktar ve Lokman Sadıkların kampın ilk günlerinden itibaren takımla birlikte olurken, Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de kampa katıldı. Bayraktar ve Sadıklar yarın bordo-mavililerin NK Triglav Kranj takımıyla oynayacağı maçın ardından Trabzon’a dönecek.

İLK HAZIRLIK MAÇI YARIN

Trabzonspor, sezonun ilk hazırlık maçını yarın Slovenya’nın Kranj kasabasında oynayacak. TSİ 14.00’de NK Triglav Kranj takımıyla karşılaşacak olan bordo-mavili takım müsabakayı Stadyum Kranj’da oynayacak.