Trabzonspor'da gönderilecek isimler netleşti

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki Trabzon yönetimi, sezon sonu yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak içip operasyon yapacak.

TOPLAM 8 İSİM BELİRLENDİ

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Bu isimlerin başında Sosa, Kucka ve Olcay bulunuyor. Kaleci Esteban ve kiralık verilen Ibanez de listede yer alıyor.

Bu isimlere “Kendinize kulüp bulun” talimatı verilecek. Ayrıca kontratı sona erecek olan Durica ve N’Doye’la sözleşme uzatılmayacak. Dallas’a dönmek isteyen Castillo’ya da izin verilecek.

BURAK VE ONUR'UN DURUMU 'FEDA'YA BAĞLI

Kaptan Onur ve Burak’a sezon sonunda ‘feda’ teklifi yaparak, ücretlerinde indirim istenecek. Yönetim, ücretlerinde indirim yapmamaları durumunda bu iki futbolcuyla da yolları ayırabilir.

Bu hamleler gerçekleşirse bütçede toplamda 30 milyon euroluk bir artı sağlanacağı hesaplanıyor.