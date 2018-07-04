Trabzonspor'da gözler Castillo'nun sakatlığında

Galatasaray'da transferin en gözde ismi olan Rodrigues'in satışına Fatih Terim'den onay çıkmadı. Tecrübeli hoca gelen teklifleri yeterli bulmadı.

Fenerbahçe'nin geçen hafta İstanbul'a getirdiği Wilshere'in transferi an meselesi. Cuma gününe kadar imza atması beklenen İngiliz futbolcu yıllık 4 milyon euro kazanacak.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yapılacak transferlerde oyuncuların ev kirası, uçak biletleri, özel araç ve diğer masraflarının karşılanmayacağını ifade etti.

Barcelona eski başkanı Rosell'in, kara para aklama nedeniyle mahkemesi sürerken, hakkında bir dava daha açıldı. Rosell'in, Abidal'e nakledilen karaciğeri yasa dışı yollardan temin ettiği ortaya çıktı.

Real Madrid, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldo'nun yerine PSG'nin genç yıldızı Mbappe'yi transfer edecek.

Real Madrid Mbappe için 272 milyon euro ödeyecek

Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Guti, Şenol Güneş'in yardımcısı olarak siyah-beyazlı ekibe döndüğünü açıkladı.

Siyah-beyazlılar dün akşam sızdırılan yeni sezon formalarını tanıttı. Taraftarın favorisi ise siyah oldu.

1 Volkan Demirel yedek kaleci olacak Fenerbahçe yönetimi, Volkan Demirel'le yeni sözleşme imzalayacak. Tecrübeli isim gelecek sezondan itibaren ikinci kaleci olacak.

2 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Arjantin-Fransa karşılaşöası ise en çok dikkat çeken eşleşme oldu.

3 Fenerbahçe Wilshere'i İstanbul'a getirdi Fenerbahçe'nin, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Jack Wilshere'i İstanbul'a getirdiği, yıldız futbolcunun bugün stadı ve tesisleri gezdiği öğrenildi.

4 Cocu ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçeli futbolcularla tanışan Phillip Cocu, ilk antrenmanına çıktı. Henüz takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Volkan Demirel ise çalışmada yer almadı.

5 Cocu'dan geri pas yasağı Fenerbahçe'de mesaiye başlayan Cocu, antrenmanda oyuncularını yan ve geri pas yapmamaları konusunda sık sık uyarıyor.

6 Ronaldo'nun serbest kalma bedeli Real Madrid yönetimi, Ronaldo'nun serbest kalma bedelini 1 milyar eurodan 120 milyon euroya düşürdü.

7 Serkan Reçber'in ilk transferi Beşiktaş'ta scouting ekibinin başına geçen Serkan Reçber, Guillermo Varela'nın transfer edilmesi için yönetime rapor sundu.

8 Japonya sarı kart ile son 16 turunda Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı. Senegal'le aynı puan ve averaja sahip olan Japonya, kural gereği Senegal'den daha az sarı kart gördüğü için son 16 turuna yükseldi.

9 Galatasaray'da sözleşmesi bitenler Galatasaray'da 7 futbolcunun sözleşmeleri bugün itibarıyla sona erdi. Serbest kalan oyuncular sarı-kırmızılı ekibi ekonomik olarak da rahatlatacak.