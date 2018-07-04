Trabzonspor'da gözler Castillo'nun sakatlığında

Kolombiyalı yıldızın Trabzonspor'a imza attığı günden itibaren başı sakatlıklarla sıkıntıda. Castillo'nun net durumu 2 haftalık tedavinin ardından belli olacak.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın Lyubyana şehrindeki Kranj kasabasında sürdüren Trabzonspor’da Castillo üzüntüsü yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Trabzonspor’da Castillo’nun sakatlığı moralleri bozdu. Kolombiyalı oyuncunun 2 hafta sürecek tedavi sonrası sahalara ne zaman döneceği netlik kazanacak.
Geçtiğimiz sezonda sakatlıklarla boğuşan Castillo, bekleneni veremedi. Kolombiyalı, geçen yıl ikisi ciddi olmak üzere 4 sakatlık geçirdi.