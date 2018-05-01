Trabzonspor'da hoca adayları 3'e düştü

Aziz Yıldırım: Bu yıl Nutuk'u 3 defa okudum

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddiasını son düdüğe kadar sürdüreceğini söyledi.

Trabzonspor'un golcüsü Burak yılmaz, belindeki sakatlığın nüksettiğini ancak bordo-mavili takımın Avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 haftada forma giyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan takımların maçlarının aynı gün ve aynı saatte oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fikret Orman'ı arayarak Fenerbahçe maçına çıkmaları yönünde baskı yaptığını iddia eden haberleri yalanladı.

Kariyeri boyunca 1116 kez sahaya çıkan Lionel Messi, tam 1000 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca yıldız, bu sezon attığı 32 golle krallıkta da zirvede yer alıyor.

Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Başta Lens ve Negredo olmak üzere bazı isimlerle yollar ayrılacak.

Adı henüz bilinmeyen bir Çin kulübünün, Gomis'e 10, G.Saray'a ise 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Sezon sonunda Rıza Çalımbay ile yollarını ayıracak olan Trabzonspor'da Samet Aybaba, Tolunay Kafkas ve Beşiktaş'la yollarını ayıracağı söylenen Şenol Güneş isimleri gündeme geldi.

1 Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'ı ve teknik direktörlüğü bırakacağı yönünde çıkan haberlerin ardından harekete geçti.

2 Messi 1000. golünü attı Kariyeri boyunca 1116 kez sahaya çıkan Lionel Messi, tam 1000 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca yıldız, bu sezon attığı 32 golle krallıkta da zirvede yer alıyor.

3 Çinliler Gomis'i istiyor Adı henüz bilinmeyen bir Çin kulübünün, Gomis'e 10, G.Saray'a ise 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

4 Basel Eren Derdiyok'u istiyor Bu sezon şampiyonluğu Young Boys'a kaptıran Basel, G.Saray'da yedek kulübesine hapsolan Eren Derdiyok'u transfer etmek istiyor.

5 Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda olmayacak isimler Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Başta Lens ve Negredo olmak üzere bazı isimlerle yollar ayrılacak.

6 Gomis: Şampiyon olursak saçlarımı keseceğim Galatasaray'ın golcü futbolcusu Gomis, ilk transfer olduğu günlerde şampiyon olmaları durumunda saçlarının yarısını keseceğini söylemişti.

7 Trabzonspor'da hoca adayları 3'e düştü Sezon sonunda Rıza Çalımbay ile yollarını ayıracak olan Trabzonspor'da Samet Aybaba, Tolunay Kafkas ve Beşiktaş'la yollarını ayıracağı söylenen Şenol Güneş isimleri gündeme geldi.

8 Elif Elmas kiralanıyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, genç futbolcu Elif Elmas'in başka bir takıma kiralanmasını istedi.

9 Mancini İtalya Milli Takımı'nın başına geçti 2018 Dünya Kupası’na katılamayan İtalya’nın yeni teknik direktörü Roberto Mancini oldu.