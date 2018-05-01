Trabzonspor'da hoca adayları 3'e düştü

Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla başladığı 50. kurulus yılında hayal kırıklığı yasayan Trabzonspor'da bir 4 taraftan Avrupa kupaları mücadelesi sürerken, diğer yandan da yeni sezonun planlamasına başladı.
Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra takımın başına geçen Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda sözleşme uzatmayacağını açıklamasının ardından Bordo-Mavililer'de yeni teknik direktör arayışlarının başladığı ortaya çıktı.
AYBABA VE KAFKAS
Başkan Ahmet Ağaoglu'nun Genel Koordinatör Özkan Sümer'le yaptığı görüşme sonrası Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba İsimlerinin ön plana çıktığı kaydedildi.
Hoca konusunda son kararın Kafkas ve Aybaba ile sezon sonunda yapılacak görüşmelerden sonra verileceği bildirildi.
ŞENOL GÜNEŞ UMUDU
Özkan Sümer'in en büyük isteği ise Şenol Güneş.
Bordo-mavili yönetim, tecrübeli teknik adamın Beşiktaş ile yollarını ayıracağı iddiaları üzerine beklemeye geçti.
Trabzonspor yönetiminin, Güneş olmazsa Aybaba veya Kafkas'tan birini takımın başına getirmesi bekleniyor.