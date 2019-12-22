Trabzonspor'da Hosseini şoku

Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk olacak olan Trabzonspor'da, maç kadrosu açıklandı.
Karadeniz ekibi, İranlı stoper Majid Hosseini'nin bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikayeti nedeniyle kadroya alınmadığını duyurdu.
"TAM OLARAK HAZIR OLMADIĞI İÇİN KAFİLEYE DAHİL EDİLMEDİ"
Kulüp doktoru Hakan Ayaz'ın bordo - mavili ekibin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Oyuncumuzun Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer almayacağını belirten Hakan Ayaz, "Bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikayeti bulunan oyuncumuz Majid Hosseini'nin tedavisi ve fizyoterapist nezaretinde saha çalışmaları sürmektedir. Oyuncumuzun tam olarak hazır olmaması nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un kafilesi şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Joao Pereira, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Ogenyi Onazi, Obi Mikel, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Caleb Ekuban, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth