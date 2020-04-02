Trabzonspor'da Hosseini'de opsiyon devrede

Dış transferde çalışmalara start veren Trabzonspor, mevcut kadrodaki yıldızlar konusunda da görüşmeleri sürdürüyor.
Sosa ile el sıkışan, Novak'tan yanıt bekleyen bordo-mavililer, Pereira işini sezon sonuna bıraktı.
HOSSEİNİ KADRODA TUTULACAK
Majid Hosseini konusunda ise sözleşmedeki opsiyon devreye sokulacak. Buna göre 2018'de 2+1 yıllık mukavele yapılan İranlı stoper, önümüzdeki sezon da takımda kalacak.
Anlaşma gereği Hosseini'ye 600 bin euro maaş ödenecek. Yönetim, kısa zamanda resmen kontratı uzatmayı düşünüyor.