Trabzonspor'da Hosseini'de opsiyon devrede

1 Galatasaray'da kiradan dönecekler can sıkıyor Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen Diagne, Babel ve Ozornwafor'un takıma dönüşü, hem yabancı oyuncu sayısında hem de mali anlamda sarı-kırmızılıları zor durumda bırakacak.

2 G.Saray yönetimi personelin maaşını kesti Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Galatasaray yönetiminin, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitmesi tepki topladı.

3 Şenol Güneş, 1 milyon TL bağışta bulundu Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağış yaptı.

4 Baroni: F.Bahçe şu an çok aşağıda Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni, sarı-lacivertli ekiple ilgili açıklamalar yaptı. Baroni, "Alıştığımız Fenerbahçe bu değil" dedi.

5 Onyekuru: Bunun bir parçası olduğum için şanslıyım Henry Onyekuru, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Onyekuru, unutamayacağı maçın ise deplasmanda kazandıkları Fenerbahçe karşılaşması olduğunu söyledi.

6 UEFA'ya bağlı tüm organizasyonlar ertelendi UEFA'ya bağlı tüm organizasyonlar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere, bir sonraki bildirime kadar ertelendi.

7 Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, koronavirüs salgını ve yaşanan kritik süreç nedeniyle "Her türlü fedakarlığa hazırım" diyerek maaşını düşüreceğini söyledi.

8 Mourinho'ya göre çalıştığı en iyi 11 oyuncu Portekizli teknik adam Jose Mourinho, hocalık kariyeri boyunca çalıştığı isimlerden en iyi 11'ini açıkladı.

9 Mehmet Ekici'den yönetime: Kalmak istiyorum Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici, yönetime takımdan ayrılmak istemediği iletti.