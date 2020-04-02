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Trabzonspor'da Hosseini'de opsiyon devrede

Dış transferde çalışmalara start veren Trabzonspor, mevcut kadrodaki yıldızlar konusunda da görüşmelere devam ediyor.

| Haber Merkezi
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Dış transferde çalışmalara start veren Trabzonspor, mevcut kadrodaki yıldızlar konusunda da görüşmeleri sürdürüyor.

Sosa ile el sıkışan, Novak'tan yanıt bekleyen bordo-mavililer, Pereira işini sezon sonuna bıraktı.

HOSSEİNİ KADRODA TUTULACAK 

Majid Hosseini konusunda ise sözleşmedeki opsiyon devreye sokulacak. Buna göre 2018'de 2+1 yıllık mukavele yapılan İranlı stoper, önümüzdeki sezon da takımda kalacak.

Anlaşma gereği Hosseini'ye 600 bin euro maaş ödenecek. Yönetim, kısa zamanda resmen kontratı uzatmayı düşünüyor.

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