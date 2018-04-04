Trabzonspor'da ikinci başkan adayı Metin Kaya

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti lokalinde düzenlenen basın toplantısında, olağanüstü genel kurulda Trabzonspor Kulüp Başkanlığına adaylığını açıklayan iş adamı Metin Kaya, Trabzonspor’da seçimlerin sancılı geçtiğini söyledi.

"TRABZON BİZİM DAVAMIZ"

Oku Kaya, "Trabzonspor bizim davamız. Bizimle beraber yola çıkan dava arkadaşlarımızla bütün borcun ve Trabzonspor camiasının bunlara layık olmadığını gördüğümüz için bir karar aldık. Trabzonspor'umuza sahip çıkma noktasında, yeniden bir dirilişe ihtiyaç olduğunu gördük. Trabzonspor'un neresinden tutarsak elimizde kalıyor. Ama Trabzonspor o kadar büyük ki tüm sorunların üstesinden gelinebileceği inancı bizde olduğu için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Takım elbiseleri ile Trabzon'a gelip 'Ben borcu kesmeye geliyorum' ifadelerini kullananlar, 5 lira koyarak, 15 lira götürdü. İşte Trabzonspor’umuzun hali içler acısı. Biz böyle bir vaatte bulunmuyoruz" dedi.

Trabzon'un Of ilçesinde doğduğunu, inşaat ve gıda sektöründeki ticari faaliyetleri nedeniyle İstanbul’da yaşadığını belirten 43 yaşındaki Kaya, 3 Temmuz 2011 şike davası sürecinde verdiği mücadeleyi anlattı.

Kaya, "Adaylığımızı açıkladık. 7 Haziran 2015 genel seçimlerde, Trabzonspor’un 3 Temmuz 2011 şike sürecinden dolayı İstanbul Anadolu yakası 1. bölgeden şikeye karşı bağımsız milletvekili adayı oldum ve 9 bine yakın oy alarak o zamanki Trabzonsporlular’a hakaret eden Faik Işık isimli avukatı meclise sokmadık" dedi.