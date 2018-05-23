Trabzonspor'da kadro tam 45 kişiye çıktı

1 Beşiktaş'a Japon sağ bek Gelecek yılın takımını kurmak için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Gökhan Gönül'e alternatif olarak Gotoku Sakai'yi transfer edecek.

2 2017-2018 sezonunun en iyi 11'i Süper Lig'de 2017-2018 sezonu sona erdi. 34 hafta sonunda en iyi performansı gösteren futbolculardan bir 11 kurduk.

3 Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı Boğaz'a asıldı Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon olan Galatasaray'ın sarı-kırmızılı bayrağı Boğaz'da dalgalanmaya başladı.

4 Fatih Terim'in istediği 3 yerli isim Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, 3 yerli ismi gündemine aldı.

5 Beşiktaş'ta 4 futbolcu gönderiliyor Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan isimlerle yollar ayrılıyor. İlk etapta Negredo, Lens, Love ve Veli Kavlak gönderilecek.

6 Avrupa'nın en çok büyüyen kulübü Beşiktaş KPMG Football Benchmark ekibi, Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Siyah-beyazlılar yüzde 52 oranıyla Avrupa'nın en çok değer kazanan takımı oldu.

7 Şenol Güneş'in hastane raporları Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kafasından yaralanan Şenol Güneş'in hastane raporları ortaya çıktı. Raporlarda Güneş’in kafasının saçlı derisinde yaralanmaya rastlandığı yazıyor.

8 Gomis'ten Valbuena'ya: Galatasaray'a gel Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Gomis, F.Bahçe'de Aykut Kocaman'la yıldızı barışmayan Valbuena'ya sarı-kırmızılı takıma gelmesi için teklif yaptı.

9 Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı satıyor Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kaldığı için forma giyemeyen Ozan Tufan, satış listesine kondu. Sarı-lacivertli ekip Ozan için 2 milyon euro istiyor.