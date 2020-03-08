Trabzonspor'da Ndiaye'den ilginç görüntü

Süper Lig'de Gazişehir FK ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada oldukça ilginç bir olay yaşandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Badou Ndiaye'ye taktikle ilgili bir kağıt gönderdi.

Bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Ndiaye, Hüseyin Çimşir'den gelen taktik kağıdını okuduktan sonra kimsenin görmemesi için yedi.

Bu anlar şaşkınlık yarattı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

"ÇÖZÜMLER BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Badou Ndiaye'nin taktik kağıdını yemesi, bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

Yıldız isim maç sonu "Taktik kağıdını yedin mi?" sorusuna "Çözümler bulmaya çalışıyoruz. İlk defa da kağıtla taktik gelmiyor, hocalarımız bunu yapıyor. Bugün belki biraz pasif kaldık, aktif olamadık. Ders oldu bize." cevabını verdi.