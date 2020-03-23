Trabzonspor'da nokta atışı transfer

Trabzonspor'a devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından gelen Manuel Da Costa kısa sürede uyum sağlamasıyla herkesi sevindirdi.

Hüseyin Çimşir'in hemen ilk 11'e monte ettiği deneyimli defans, sezonun ilk yarısında aksayan savunma hattına olumlu anlamda katkı verdi. Buna göre; ligde ve kupada 7 maçta forma giyen Da Costa, daha önce Sivasspor ve Başakşehir'de oynadığı için Türkiye'de de alışkın olmasıyla zorlanmadı.

Sert futboluyla takım savunmasını da yukarıya geçen Faslı oyuncu ile 7 resmi maçta hiç yenilgi gelmedi, 4 galibiyet 3 beraberlik elde edildi.

TECRÜBESİYLE SAVUNMAYA GÜÇ KATTI

33 yaşındaki deneyimli stoper, forma giydiği tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı ve tecrübesiyle takıma da olumlu katkı sundu.

Da Costa bilhassa 5-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçında beğeni toplamış, attığı golle de galibiyetin mimarlarından olmayı başarmıştı.

Sezonun kalan kısmında da teknik heyetin önemli kozlarından biri Manuel Da Costa olacak.