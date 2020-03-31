Trabzonspor'da Nwaakeme'den müthiş istatistik

Trabzonspor'da geçen sezon 27 maçta 10 gol, 10 asistle oynayan Nwakaeme, bu sezonda şimdiden aynı istatistiğe ulaştı.
30 yaşındaki yıldız, 24 maçta 10 kez ağları sarsıp, 8 asist yaptı.
GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA ÇOK İYİ OYNUYOR
Nwakaeme, Trabzon kariyerinde ise ligde toplam 51 maçta 38 gole (20 gol,18 asist) direkt katkı sağladı ve transfer olduğu günden bu yana Fırtına'nın en başarılı ismi olmayı başardı.
Attığı gollerle son 2 senede Karadeniz devine tek başına tam 16 puan kazandıran tecrübeli futbolcu bu alanda da zirvede yer aldı.