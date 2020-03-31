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Trabzonspor'da Nwaakeme'den müthiş istatistik

Bordo-mavili forma ile geçen sezon 27 maça çıkan ve 10 gol, 10 asistle oynayarak 'double-double' yapan Nijeryalı yıldız Nwaakeme bu sezon da şimdiden aynı rakama yaklaştı.

| Haber Merkezi
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Trabzonspor'da geçen sezon 27 maçta 10 gol, 10 asistle oynayan Nwakaeme, bu sezonda şimdiden aynı istatistiğe ulaştı.

30 yaşındaki yıldız, 24 maçta 10 kez ağları sarsıp, 8 asist yaptı.

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Nwakaeme, Trabzon kariyerinde ise ligde toplam 51 maçta 38 gole (20 gol,18 asist) direkt katkı sağladı ve transfer olduğu günden bu yana Fırtına'nın en başarılı ismi olmayı başardı.

Attığı gollerle son 2 senede Karadeniz devine tek başına tam 16 puan kazandıran tecrübeli futbolcu bu alanda da zirvede yer aldı.

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