Trabzonspor'da Obi Mikel krizi yaşanıyor

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu John Obi Mikel konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Bir süredir ailesinin Trabzon’da yaşamak istememesi nedeniyle sorunları olan Mikel, herhangi bir çözüm bulamıyor.

Nijerya basınına yansıyan haberlerde, tecrübeli orta sahanın eşi ve çocuklarından uzak kalmasına takıldığı belirtildi.

EŞİ TRABZON'A DÖNMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

AOIFootball Mikel’e yakın bir kaynağın görüşlerine yer verildi. Buna göre Mikel’in ciddi sıkıntılar yaşadığı vurgulanırken, “Dürüst olmak gerekirse, Mikel için işler yolunda gitmiyor. Ailesinin durumu çözülemedi. Mikel gerçekten aile ve ev özlemi çekiyor. Ailesi, Türkiye’ye dönmeyeceğini söyledi. Bu durum Mikel’i çok etkiliyor. Trabzon’da kızlarının okuyabileceği donanımda İngilizce eğitim veren okul yok. Kızları ve eşi de Mikel’i geri çağrıyor” denildi.

32 yaşındaki Mikel’in bordo-mavili kulüple olan sözleşmesi hakkında bir yorumu olmadığı ve sessizliğin sürdüğü ifade edildi.