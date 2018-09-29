Trabzonspor'da Olcay Şahan krizi

Trabzonspor’un dün akşamki antrenmanında şok bir gelişme yaşandı.

Kasımpaşa maçının son taktik antrenmanında isteksiz tavırları ile dikkat çeken ve teknik direktör Ünal Karaman’ın dediklerini yapmayan Olcay Şahan antrenmandan kovuldu.

ÇIK DIŞARI

Karaman, kendisinin istediği hareketleri yapmayan Olcay’a “Çık dışarı” dedi. Bunun üzerine Olcay da antrenmandan ayrıldı.

Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa ile oynanacak olan karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Ayrıca, Ünal Karaman’ın raporu doğrultusunda Olcay’ın kadro dışı da kalabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili 61saat'e konuşan Olcay Şahan'ın menajeri Osman Şahan, "Olcay Türkiye'de hiç bir takımı yarıda bırakmayan bir çocuk. Trabzonspor'u öylesine sevmiş benimsemiş ki koluna Trabzonspor'u temsil eden kaplan dövmesi yaptırdı. Futbolu Trabzon'da bırakmak istiyor. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor."

OLCAY'A KARŞI OYUN VAR

Yaşananların Ünal Karaman dışında geliştiğini ifade eden Osman Şahan "Olcay Şahan'ı benim kadar Trabzonspor taraftarı da tanışmıştır. İsteksiz, hırssız asla değildir. Ne yaparsa yüzde yüz yapar. FEDA dediler düşünmeden kabul etti. İyi giden Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın neden yedeğe çekilmesini anlamak zor. İstatistik olarak bakın sahada gösterdiği performans olarak bakın başarılı olduğu ortada. Bu nedenleri asla Ünal Karaman'a bağlamıyorum ama birileri bir şey yapıyor ortada bir oyun var."

PARAYI SORUN BİLE ETMİYOR

Olcay'ın para konusu bile açmadığını vurgulayan Şahan "Trabzonspor'un puan kazandığı tüm maçlarda sahada yer aldı iyi giden Trabzonspor'da Olcay'ın bu durumu yaşaması hoş bir durum değil. Herkesin para ile gündeme geldiği bugünlerde bu konuyu sorun bile etmeyen Olcay Şahan'a bu muamele nedendir bunu öğrenmek isterim." dedi.