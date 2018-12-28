Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Zeki Yavru gönderiliyor

Trabzonspor, devre arasında iki futbolcusuyla yolları ayırmayı planlıyor.

OLCAY VE ZEKİ KAMPA GÖTÜRÜLMEYECEK

Bordo-mavili takım, Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya kendilerine takım bulamalarını söyledi. İki futbolcunun Antalya'da yapılacak olan devre arası kampına götürülmeyeceği belirtildi.

Öte yandan alt yapıdan çıkan ve son haftalarda forma şansı bulmaya başlayan Batuhan Artarslan'ın da kadroda düşünülmediği öğrenildi.

Olcay Şahan, bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 4 asist ile oynadı. Zeki Yavru ise sadece 4 karşılaşmada forma şansı bulabilmişti.

BEN BURADAYIM DEMİŞTİ

Olcay Şahan, ilk yarının son mücadelesinde Trabzonspor taraftarların yanına giderek "Ben, buradayım. Bir yere gitmiyorum" demişti. Olcay takımda kalmak istediğini belirtse de Trabzonspor Yönetimi, tecrübeli oyuncuyla yolları ayrıma kararında ısrarcı.