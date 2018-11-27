Trabzonspor'da Onazi 3 hafta yok

Trabzonsporlu futbolcu Ogenyi Onazi, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Onazi’nin kas ağrısı şikayetlerinin olduğunu belirten kulüp doktoru Hakan Bozdoğan yaptığı açıklamada "Süper Lig’de oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrasında sağ baldırında kas ağrısı şikayeti olan sporcumuz Ogenyi Onazi’de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun 3 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.