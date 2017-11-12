Trabzonspor'da Onazi’ye Ada vizesi

Başarılı futbolcu sezon başında İngiliz ekibi Birmingham ile her konuda anlaşmasına rağmen son anda Ada’daki çalışma izni koşullarına takılmıştı.

Nijeryalı bir oyuncunun İngiltere’ye transfer olabilmesi için ülkenin FIFA sıralamasında ilk 50’de yer alması gerekiyor. 31-50. sıra arasındaki ülkenin futbolcusunun, milli takımın son 2 yıldaki maçlarının yüzde 75’inde forma giymesi koşulu arandığı için Onazi bu şartı karşılamıyordu. Afrika ekibi Dünya Kupası eleme maçlarını önceki gece tamamladı ve finallere gitmeyi garantiledi.

İKİNCİ BİR ŞANS

Onazi, Ağustos’tan sonra oynanan 4 maçın üçünde forma giyerek ortalamasını yükseltti. Ülkesinin son 2 yıldaki 12 resmi maçının 9’unda forma giyen futbolcu, toplam sayının yüzde 75’ini elde etti. Onazi bu ortalamayı tutturmamış olsa bile çalışma izni alma ihtimalini güçlendirdi. Çünkü Ada’daki yetkili kuruluş, rakamı tutturamayan oyuncular için ikinci bir şans olarak, kulüp takımındaki performansı ve kanaate göre başka bir puanlamayla çalışma izni verebiliyor.

Bu sezon Trabzonspor’da 8 maçta forma giyen futbolcudaki kanaatteyse, Dünya Kupası’nda boy gösterecek bir isim olması etkili olacak. Championship’te hayal kırıklığı yaşayan veson sıralardan kurtulma mücadelesi veren Birmingham’ın Ocak ayında futbolcuyu kadrosuna katacağı belirtiliyor.