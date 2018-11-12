Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Bordo-mavili kulüp, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı süresiz kadro dışı bıraktı.

ONUR'UN KAPTANLIĞI ALINDI

Ayrıca Onur Kıvrak'tan takım kaptanlığı alınırken, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyetin faturası olarak tüm A takım kadrosuna da 100'er bin TL para cezası verilmesine karar verildi.

TÜM TAKIMA PARA CEZASI

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı."

Kafkas oybirliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:

"- Recep Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına, - Recep Onur Kıvrak'tan takım kaptanlığının alınmasına,

- Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100'er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır."