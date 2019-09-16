Trabzonspor'da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor

Trabzonspor'da sakatlık kervanına bir isim daha eklendi.

Portekiz ekibi Sporting Lisbon'dan kiralanan Ivanildo Fernandes'in de sakatlandığı açıklandı.

Oyuncu, 2 ila 4 hafta arası forma giyemeyecek.

Ivanildo Fernandes'ten önce de sakatlıklarla boğuşmaya devam eden bordo-mavili yönetim, gelen bu haber sonrası oyuncunun tedavisine hemen başlandığını bildirdi.

SAKATLIKLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Daha önce Ogeny Onazi ile başlayan sakatlar kervanına Abdülkadir Ömür'ün 6 ay, Caleb Ekuban'ın 4-6 hafta, Yusuf Sarı'nın 3-4 Hafta, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise durumunun belirsizliğinin üstüne şimdi de Ivanildo Fernandes'in yokluğu, Trabzonspor yönetimini endişelendirmeye devam ediyor.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Ivanildo Fernandes’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşar Kibar Güven, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes‘in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.