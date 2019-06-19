Trabzonspor'da Salih ve Atakan'ı KAP'a bildirildi

Trabzonspor yönetimi, gençlere yatırım yapmaya devam ediyor...
Bordo-mavililer, Altınordu'dan Atakan Gündüz ile Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı.
İşte yapılan açıklamalar:
ATAKAN GÜNDÜZ
Futbolcu Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret, 2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret, 2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
SALİH KAVRAZLI
Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret, 2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret, 2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.