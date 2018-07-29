Trabzonspor'da savunmaya takviye

Trabzonspor'un 51. yıl kutlama töreninde TRT Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, canlı yayında yeni transferi açıkladı.

Ağaoğlu, Lorient takımının 28 yaşındaki Senegalli stoperi Zargo Toure'yi transfer ettiklerini söyledi.

1 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ

Trabzonspor Başkanı, transfer hakkında ''Hosseini'de 15 gün süren bir sorun vardı, o sorun bugün ortadan kalktı. Bu gece yarısı bir diğer stoperimiz gelecek. Zargo Toure geliyor bu akşam. 1 stoper transferi daha olacak. 1-2 gün sonra başka pozisyonlara da transferlerimiz olabilir. İngiltere'de transfer sezonu kapansın, fazla para isteyenler ortada kalksın, zaman bizim lehimize işliyor. Premier Lig şalteri kapatsın, ondan sonra fiyatlar kendiliğinden yarı yarıya düşecek. Ondan sonra oradan alıp yolumuza devam ederiz.'' sözlerini kullandı.

OLCAY HABERLERİNE GÜLÜYORUM

Ahmet Ağaoğlu, Olcay Şahan'ın takımdan ayrılacağı dedikoduları hakkında ise ''Olcay Şahan transfer söylentilerine gülüyorum.'' cevabını verdi.