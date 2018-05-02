Trabzonspor'da Şenol Güneş sesleri

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile oynadığı maçta tatsız olaylar yaşayan teknik direktör Şenol Güneş'in siyah-beyazlılardan ayrılmayı düşündüğü konuşulmaya başlanmıştı.

TRABZON'A DÖNECEK İDDİALARI

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, Galatasaray mağlubiyetinin ardından bu iddialar daha da güçlenirken, deneyimli teknik adamın, efsanesi olduğu Trabzonspor’a geri döneceği ileri sürülmüştü.

Başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden bordo-mavililerde Güneş'in adı ciddi şekilde dillendirilirken, camianın önde gelen isimlerinin deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesi için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Daha önce Trabzonspor'da 3 defa teknik direktör olarak çalışan Güneş, teklif kabul ederse bordo-mavili ekipte 4. Şenol Güneş dönemi başlayacak.

AYBABA, TÜRKİYE KUPASI KAZANDI

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu'nun yakın arkadaşı olan ve uzun yıllar birlikte çalıştığı Şenol Güneş'i ikna etmek için temaslarda bulunduğu belirtildi. Şenol Güneş'in Trabzonspor’a döneceği umudunu taşıyan bordo-mavili kurmayların B planı ise Samet Aybaba.

Başkan Ağaoğlu'nun futbolun başına getirdiği Özkan Sümer ile iyi bir ilişkisi olan deneyimli teknik adam, daha önce Trabzonspor'da görev yapmış ve kulübe Türkiye Kupası kazandırmıştı. Aybaba'nın yanı sıra Trabzonspor’da Tolunay Kafkas’ın isminin de gündemde olduğu ifade edildi.