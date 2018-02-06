Trabzonspor'da son 4 golü Burak Yılmaz attı

Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın dün 0-0 beraberlikle biten Göztepe karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemezken gol yollarında aranan isim oldu.

SON HAFTALARDA BURAK'TAN BAŞKA GOL ATAN OLMADI

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile sahasında golsüz berabere kalan Trabzonspor'da son haftalarda Burak Yılmaz haricinde gole katkı sağlayan oyuncu olmadı.

Son 4 lig maçında berabere kalan Karadeniz ekibinde toplam 20 futbolcu forma giyerken sadece Burak Yılmaz gol atma başarısı gösterdi.

3 MAÇTA 4 GOL ATTI

Bordo-mavili takımın Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan golcü oyuncu, son 4 haftanın 3'ünde forma giyerek 4 golü de kaydeden isim oldu.

Burak Yılmaz, ligin 17. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, iç sahada ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten karşılaşmalarda rakip fileleri havalandırdı.