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Trabzonspor'da Sörloth hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'un Alanyaspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında kafasına bir darbe alan Alexander Sörloth, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Trabzonspor-Alanyaspor maçının son dakikalarında sakatlık şoku yaşandı.

Bordo-mavili ekipte forvet oyuncusu Alexander Sörloth, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

SEDYEYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Hava topu mücadelesinde başına darbe alan Sörloth, beyin sarsıntısı şüphesiyle sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü.

Başına bir darbe alan Sörloth, sedyeyle ambulansa yerleştirilerek hastaneye kaldırıldı.

Golcü futbolcunun yerine 90+2'nci dakikada Serkan Asan oyuna dahil oldu.

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