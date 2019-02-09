Trabzonspor'da Sosa, Galatasaray maçı kadrosuna alındı

Trabzonspor, resmi siteden yaptığı duyuruda Galatasaray maçının kadrosunu açıkladı.
Buna göre sakatlıkları bulunan Novak ve Uğurcan kadroda yer almazken, sakatlığını atlatan Jose Sosa İstanbul kafilesinde kendine yer buldu.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağımız Galatasaray maçı kamp kadromuz belli oldu.
Kamp kadromuz şu futbolculardan oluşuyor;
ARDA AKBULUT,MUZAFFER CEM KABLAN,KAĞAN MORADAOĞLU,HÜSEYİN TÜRKMEN,ZARGOTOURE,MAJID HOSSEINI,ALİ OSMAN KARNAPOĞLU,KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ,LUIS IBANEZ,BATUHAN ARTLARSLAN,MURAT CEM AKPINAR,YUSUF YAZICI,ABDULKADİR PARMAK,ABDULKADİR ÖMÜR,JOSE SOSA,BERKAY SEFA KARA,ANTHONY NWAKAEME,VAHID AMIRI,CALEB EKUBAN,HUGO RODALLEGA