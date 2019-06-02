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Trabzonspor'da Sosa için transfer pazarlığı başlıyor

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'un öne çıkan isimlerinden birisi olan Jose Sosa'ya talip çıktığı öne sürüldü.

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Trabzonspor'da Sosa için transfer pazarlığı başlıyor

Arjantin basını, Bordo-Mavili oyuncu için Estudiantes Kulübü'nün devreye girdiğini ve önce Sosa'nın menajeri ile bir görüşme yapıldığını yazdı.

Daha önce "Futbolu Arjantin'de bırakmak istiyorum" diyen tecrübeli oyuncunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu belirttiği ve öncelikle Trabzonspor yönetimi ile anlaşılması gerektiğini bildirdiği kaydedildi.

Estudiantes'in önümüzdeki günlerde Bordo-Mavili yöneticilerle bir görüşme yapacağı ve 1 milyon euro teklif edileceği, ancak Trabzonspor'un daha fazla isteyeceği vurgulandı

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