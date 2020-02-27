Trabzonspor'da stoper alarmı

Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Gaston Campi, Rizespor'a karşı mücadele edemeyecek.

Geçen hafta oynanılan Beşiktaş maçı sonrası kasıklarında ağrı hisseden Joao Pereira da antrenmanlara katılamazken Da Costa da dünkü çalışmaya çıkmadı. Pereira'nın durumunun değerlendirildiği, Çaykur Rizespor maçında forma giymesinin zor olduğu, Da Costa'nın ise sakatlığının ciddi görülmediği belirtildi.

Bir diğer stoper oyuncusu Majid Hosseini de kasıklarındaki ağrıdan dolayı son haftalarda takımdan ayrı olarak doktor kontrolünde çalışıyor. Devre arasında takıma katılan ancak şu ana kadar bir lig maçında forma giyemeyen Brezilyalı stoper Mesias ise antrenman sonrasında özel olarak çalışarak fiziksel eksiklerini gideriyor.

Ligin ilk yarısında takımın savunmadaki değişmez isimlerinden olan Hüseyin Türkmen ise son haftalarda yedek kulübesinde yer alıyor.