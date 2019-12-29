Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi

Trabzonspor'da teknik direktör şoku yaşanıyor...

Bordo-mavili kulüpte başkan Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman bir araya gelerek yolların ayrılması yönünde karar aldı.

71 MAÇTA 36 GALİBİYET

Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımın başında çıktığı 71 maçta 36 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig'de topladığı 32 puanla ilk yarıyı üçüncü sırada tamamladı.

GİDİP DE DÖNMEMEK VAR DEMİŞTİ

Karaman, Kayserispor galibiyeti sonrası görevi bırakacağına yönelik iddialarla ilgili soru üzerine ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Basın toplantısı yaparsak onunla ilgili paylaşım yaparız. Kamuoyu nezdinde birçok söylem, dedikodu farklı şekilde algılanabiliyor. Çalışan profesyonellerin, başkan ve yönetim kurulunun çalışıp çalışmama lüksü varsa, teknik direktörlerin ve profesyonellerin de çalışıp çalışmama gibi bir lüksü var. Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler. Evet konuşulur, bu dikkate alınabilir, düşünülebilir, seçeneklerden bir tanesidir. Oyuncularla vedalaşırken bile aynı şeyleri söyleriz. Çünkü onlar da profesyonel, biz de profesyoneliz. Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir. Biz de çok kullanılır, 'gidip de dönmemek, gelip de görmemek var'. Bunlar her dönemde olabilir. Sonuçta yola gidiliyor, seyahat yapılıyor, izin isteniliyor. Bunlar sporun içerisinde olabilecek şeyler. Böyle bir yaklaşım, tavır, düşünce olursa benden net şekilde duyarsınız. Bu da bizlere işveren insanlarla beraber bir araya gelip konuşulacak konulardır."