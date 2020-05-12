Trabzonspor'da vakaya rastlanmadı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da devam edeceğinin açıklanması üzerine takımlar; futbolcu ve teknik heyetlerine koronavirüs testleri yapmaya başlamıştı.
Sonuçlar da bir bir gelmeye devam ediyor...
TRABZONSPOR: VAKAYA RASTLANILMADI
Trabzonspor Kulübü yaptığı açıklama ile geçtiğimiz gün yapılan test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadığını bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.''