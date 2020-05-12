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Trabzonspor'da vakaya rastlanmadı

Trabzonspor Kulübü, koronavirüs test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakanın bulunmadığını belirtti.

| Haber Merkezi
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Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da devam edeceğinin açıklanması üzerine takımlar; futbolcu ve teknik heyetlerine koronavirüs testleri yapmaya başlamıştı.

Sonuçlar da bir bir gelmeye devam ediyor...

TRABZONSPOR: VAKAYA RASTLANILMADI

Trabzonspor Kulübü yaptığı açıklama ile geçtiğimiz gün yapılan test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.''


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