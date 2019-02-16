Trabzonspor'dan altyapı atılımı

Oynadığı keyifli futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Trabzonspor, önümüzdeki yılların kadrosunu kurmak için harekete geçti.

Yusuf Yazıcı'yla başlayan altyapı atılımı Abdülkadir Ömür ile birlikte devam etmişti.

Ahmet Ağaoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından öz kaynağa daha da çok önem vermeye başlayan bordo-mavililer, son olarak Koray Kılınç'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Koray'la birlikte altyapıdan çıkan futbolcu sayısı 18'e yükseldi.

TOPLAM 190 MİLYON LİRALIK TEKLİF ALDIK

Geleceğin takımını kurduklarını söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Benfica, Abdülkadir Ömür için 17 milyon euro (101 milyon TL) teklif etti, kabul etmedik. Yusuf Yazıcı için 15 milyon euro (89 milyon TL) teklif geldi, onu da kabul etmedik" şeklinde konuştu.

Altyapıdan çıkan futbolcular şu şekilde: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Ali Karnapoğlu, Oğuzhan Açıl, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Behlül Aydın, Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Tayyip Ebrar Cumur, Berkay Kara, Abdulkadir Parmak ve Koray Kılınç.