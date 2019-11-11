Trabzonspor'dan Ekuban müjdesi

Trabzonspor antrenmanında sakatlanarak yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı aktarılan Ekuban için iyi haber gedi.

Bordo-mavililer, ayak tarak kemiğinde kırık oluşan ve İtalya'da tedavisi yapılan Ekuban'ın antrenmanlara başladığını duyurdu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Karadeniz temsilcisinin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"İtalya'da tedavisi tamamlanan ve Trabzon'a dönen oyuncumuz Caleb Ekuban, doktor kontrolünde antrenmanlara başladı. Bugün 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen oyuncumuz Ekuban, fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Caleb Ekuban, ardından Dozer Cemil Usta Antrenman Sahasında kulüp doktorumuz M. Hakan Ayaz ile birlikte yürüyüş ve koşu yaptı."