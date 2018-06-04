Trabzonspor'dan Eren Derdiyok atağı

Yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken Trabzonspor yönetiminin, Eren Derdiyok için Galatasaray'a takas önerisinde bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray yönetimi Eren'in gönderilmesine sıcak baksa d, bu transferin takas yoluyla değil parayla yapılmasını istedi.
KUCKA'YI VERELİM
Cimbom, Eren'in bonservisi için 2 milyon euro civarında para istediği, Trabzonspor'un ise Kucka'yı önerdiği belirtiliyor.
Galatasaray ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki golcü, bu sezon 28 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.