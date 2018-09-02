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Trabzonspor'dan G.Saray'a: Artık sarmıyor

Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, maç sonu rakibine göndermede bulundu.

Trabzonspor'dan G.Saray'a: Artık sarmıyor
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Yeni evi Medical Park Stadyumu'nda oynadığı üç Galatasaray karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Artık sarmıyor" ifadesini kullandı.

SON MAÇLARA TRABZON DAMGASI

Trabzonspor'la Galatasaray arasında son dönemde oynanan maçlarda bordo-mavili ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. Yeni sahasında sarı-kırmızılı ekiple oynadığı 3 maçta da rakibini eli boş gönderen Trabzonspor, Galatasaray ile oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı.

Karadeniz temsilcisi dün oynanan maçtan da 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor 4-0 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Galatasaray
Trabzonspor 2-0 Galatasaray
Galatasaray 0-1 Trabzonspor

(Trabzonspor'un Twitter'dan paylaşımı)

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