Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından konuk ekibin üç futbolcusunun sevinci tribünlerin tepkisini çekti. Volkan Demirel ve Alper Potuk sahaya girerek oyunculara müdahale etti.

Belhanda bir kritik maçta daha kırmızı kart gördü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahalarında çok iyi bir skor elde ettiklerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

Fatih Terim, Gomis'in yerine forvet transferi yapamayan sarı-kırmızılı yönetime sitem etti.

Vagner Love'ın Galatasaray'a gitmesine Fikret Orman izin vermedi. Orman, "Alırken para verdik, neden bedava gönderelim" diyerek transferi veto etti.

1 Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahalarında çok iyi bir skor elde ettiklerini söyledi.

2 Fatih Terim: Belhanda kartın hesabını vermeli Deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Terim, hezimette büyük payın Belhanda'da olduğunu savundu.

3 Fatih Terim: Transfer masa başında yapılmıyor Fatih Terim, Gomis'in yerine forvet transferi yapamayan sarı-kırmızılı yönetime sitem etti.

4 Ünal Karaman: Şükür ki karakterli oyunculara sahibim Konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 yenerek görkemli bir galibiyete imza atan Trabzonspor'un teknik direktörü, taraftarlarına daha iyi bir oyun izletmeyi dilediklerini belirtti.

5 Trabzonspor'dan G.Saray'a: Artık sarmıyor Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, maç sonu rakibine göndermede bulundu.

6 Vagner Love'a Fikret Orman engeli Vagner Love'ın Galatasaray'a gitmesine Fikret Orman izin vermedi. Orman, "Alırken para verdik, neden bedava gönderelim" diyerek transferi veto etti.

7 Nwakaeme: Gücümüzün farkındayız Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan yeni transfer, karşılaşmayı yorumladı.

8 Olcay Şahan: İkinci yarı vitesi geri çektik Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Olcay Şahan, Galatasaray karşısında çok iyi bir oyunla iyi bir skor elde ettiklerini söyledi.

9 Bursaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.