Trabzonspor'dan G.Saray'a: Artık sarmıyor

Yeni evi Medical Park Stadyumu'nda oynadığı üç Galatasaray karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Artık sarmıyor" ifadesini kullandı.
SON MAÇLARA TRABZON DAMGASI
Trabzonspor'la Galatasaray arasında son dönemde oynanan maçlarda bordo-mavili ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. Yeni sahasında sarı-kırmızılı ekiple oynadığı 3 maçta da rakibini eli boş gönderen Trabzonspor, Galatasaray ile oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı.
Karadeniz temsilcisi dün oynanan maçtan da 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor 4-0 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Galatasaray
Trabzonspor 2-0 Galatasaray
Galatasaray 0-1 Trabzonspor
(Trabzonspor'un Twitter'dan paylaşımı)