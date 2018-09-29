Trabzonspor'dan harika geri dönüş

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Galatasaray galibiyetinden sonra düşüşe geçen bordo-mavililer bu mücadeleye de iyi başlayamadı.

TRABZONSPOR 2-0 GERİ DÜŞTÜ

Konuk takım Kasımpaşa 37 dakikada, Edouk ve Trezeguet'in golleriyle farkı 2'ye çıkardı. Trabzonspor bu gollere 43. dakikada Burak Yılmaz'la cevap verdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

RODALLEGA RÖVEŞATA ATTI TRABZON GERİ DÖNDÜ

Bordo-mavili takım ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Dakikalar 53'ü gösterirken Rodallega frikikten topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi.

Baskısını sürdüren Trabzonspor, 72. dakikada Rodallega'nın harika röveşata golüyle öne geçti. Müthiş bir geri dönşe imza atan bordo-mavililer, 74. dakikada Burak Yılmaz'ın sahneye çıkmasıyla 4. golü buldu ve rahatladı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 10'a çıkardı, Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.