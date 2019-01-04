Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için ödeyeceği para

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Buna göre Beşiktaş, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecek.

Ayrıca Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın 10 milyon 656 bin TL'lik alacağının futbolcuya üç taksitte ödeneceğini duyurdu.

BONSERVİS BEDELİ 8.5 MİLYON TL

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir.

Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış, uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır. "