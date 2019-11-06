Trabzonspor'dan kural hatası itirazı

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Mücadelede hakem hataları yapıldığı gerekçesiyle sert açıklamalar yapan bordo-mavili ekip, aynı zamanda kural hatası da olduğunu ifade ederek TFF'ye gitti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

TRABZON'UN İDDİASI: HAVA ATIŞI YAPILMALIYDI

Trabzonspor, Göztepe'nin attığı gol öncesinde Soner'in pasında topun Fırat Aydınus'a çarpıp Mossora'ya gittiğini ve bu durumun İzmir ekibine avantaj sağladığını iddia etti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Yeni kurallar gereği top hakeme çarparsa oyun duruyor ve hava atışıyla yeniden başlıyor. Ancak burada önemli olan, topun hakeme çarptıktan sonra bir takıma avantaj sağlayıp sağlamadığı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Bordo-mavili takım, bu pozisyonda topun hakeme çarpmasının Göztepe'ye bir avantaj sağladığını düşündüğü için TFF'ye ihlal başvurusunda bulundu. Karadeniz temsilcisi maçın yeniden oynanması gerektiğini belirtiyor.

Göztepe cephesi ise, Soner'in attığı pasta topun Fırat Aydınus'a çarpmasa bile yine Mossora'nın önünde kalacağı görüşünde.

TFF'nin bu durumda ne karar vereceği merak ediliyor.