Trabzonspor'dan Nazım Sangare atağı

Trabzonspor'da lige verilen arada yapılacak olan transfer çalışmalarına şimdiden başlandı.

Orta sahaya ve sağ kanada mutlaka takviye gerçekleştirmek isteyen Bordo-Mavililer’de, bir sürpriz de sağ bekte yaşanabilir. Karadeniz ekibinin gündeminde Nazım Sangare var.

LİGDE HİÇBİR MAÇI KAÇIRMADI

İstikrarlı performansıyla A Milli Takım'a yükselen Nazım, Antalyaspor formasıyla formunu sürdürerek bu sezon takımının oynadığı tüm maçlarda 90 dakika görev aldı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için ocak ayında ciddi bir teklifle Antalyaspor'un kapısını çalmayı düşünen Bordo-mavili yönetimin en büyük kozu, Antalya ekibinin Nazım'dan kazanç elde etmek istiyor olması.

Nazım Sangare'yi bedelsiz olarak göndermek istemeyen Antalyaspor'un bu durumu, Bordo-mavili ekibin transferde elini güçlendiriyor.

Dolayısıyla Güney ekibi, Sangare’den para kazanmak için devre arasında oyuncuyu satmak zorunda.

NAZIM SANGARE İÇİN KIYASIYA BİR YARIŞ YAŞANABİLİR

Transferin gerçekleşmesi için Trabzonspor'un önündeki tek engel ise, oyuncuyla diğer büyük kulüplerin de ilgileniyor olması.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da radarında olan Nazım için devre arası sıkı bir transfer yarışı yaşanabilir.