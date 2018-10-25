Trabzonspor'dan örnek davranış

Teknik heyet ve futbolcular tarafından organize edilen ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) düzenlenen yemeğe, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Trabzon Köşk Huzur Evi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, İşitme Engelliler Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, Türk Anneler Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Otizm Derneği, Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Derneği, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği, İşitme Engelliler Derneği, Sürmene Muratlı Özel Eğitim Anaokulu, Trabzon Ampute Takımı ile Umut ve Yaşam Derneği üyeleri katıldı.

YEMEK SERVİSİNİ FUTBOLCULAR YAPTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı yemekte futbolcular misafirlere kendi elleriyle yemek servisi yaptılar.

Toplu halde yenen yemeğin ardından Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular tarafından dernek başkanlarına Trabzonspor forması hediye edildi.