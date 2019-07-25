Trabzonspor'dan Patrik Schick hamlesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, "Forvet transferini bu hafta bitireceğiz" açıklamasının ardından, bordo-mavili taraftarlar heyecanlı bekleyişe geçti. Trabzonspor'un görüştüğü ismin Patrik Schick olduğu bildirildi.

''FORVET TRANSFERİNİ YAKINDA BİTİRECEĞİZ''

TRT Spor'un haberine göre, forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Roma'nın golcüsü Patrik Schick'i gündemine aldı.

Bordo-mavili takımın, Patrik Schick transferi için Roma ile görüşmelerini gizli bir şekilde sürdürdüğü ifadeleri de haberde yer aldı.

Trabzonspor'un, Patrick Schick için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğu belirtildi. İtalyan Kulübü'nün Karadeniz temsilcisinin bu teklifine sıcak baktığı ve transferin önümüzdeki günlerde bitebileceği aktarıldı.