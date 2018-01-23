Trabzonspor'dan Remy'ye son teklif

Trabzonspor'da transfer döneminin başından bu yana listebaşı olan Loic Remy için başkan Muharrem Usta son hamlesini yapacak.

SON TEKLİF SUNULACAK

beINSports'un haberine göre, özel işleri sebebiyle İngiltere'de bulunan Usta, Londra'da Remy ve Fransız oyuncunun menajerine bordo mavililerin son teklifini iletecek.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Trabzonspor yönetimi teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da kadrosunda görmek istediği Loic Remy'e 1.5 yıllık sözleşme ve yıllık 1.5 milyon euro maaş teklifini iletecek.

Maaş konusunda belirledikleri fiyatın üstüne çıkmayacak olan yönetim, sadece daha önce 250 bin euro olarak belirledikleri imza parasını 500 bin euroya çıkartma opsiyonunu kullanacak.