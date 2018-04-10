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Trabzonspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

Trabzonspor'un yeni yönetimi, teknik direktör Rıza Çalımbay'la yola devam edileceğini açıkladı.

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Trabzonspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla ilgili çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AYRILIK HABERLERİ YALANLADI

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Son günlerde basın yayın organlarında, teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı hatta bazı futbolcularımızın gönderileceği yönünde haberler yapılmaktadır. Bu haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulu olarak gerek kişisel duruşundan gerekse mesleki kalitesinden şüphe duymadığımız teknik direktörümüzün ve kadrodaki tüm futbolcularımızın istisnai durumlar haricinde sonuna kadar yanındayız. Bunlar, kamuoyunun da takdir edeceği gibi sezon sonu değerlendirilecek hususlardır. Saygılarımızla"

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