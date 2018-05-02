Trabzonspor'dan Rizespor'a tarihi dostluk adımı

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında yaşanan ve bu sezon da devam eden kaosa, Trabzonspor'un yeni yönetimi nokta koyuyor.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun son maçında Bursaspor'a kendi sahasında yenilmesinin ardından küme düşen Çaykur Rizespor, bordo-mavili kulübe büyük tepki göstermiş ve dönemin başkanı Metin Kalkavan, Trabzonspor ve Bursaspor'da forma giyen 2-3 futbolcu için dava açmıştı.

Yaşanan olayların ardından iki camia arasındaki köprüleri atmak için bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu resmen devreye girdi.

KUTLAMALARA KATILACAKLAR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Divan Kurulu Başkanı Av.Ali Sürmen ve beraberindeki bir grup yöneticisi Rizespor'un bu hafta şampiyonluk kupasını kaldıracağı Gazişehir maçına maçına gidecek.