Trabzonspor'dan Sefa'ya 5 yıllık teklif

Yeni sezon öncesi kadrosunda ciddi bir revizyona gitmeyi planlayan ve öncelikle gençlere yönelen Trabzonspor yönetimi gençlik operasyon için düğmeye bastı.

Elindeki pahalı futbolculardan kurtulmayı planlayan bordo-mavililer ilk olarak Trabzonspor U21 takımının değişmez milli futbolcusu olan Sefa Akgün'e beş yıllık profesyonel sözleşme teklif etti.

Türkiye'den ve yurt dışından da teklif alan U18 milli takımının orta saha oyuncusu Sefa Akgün konusunda kulüp koordinatörü Özkan Sümer'in ısrarcı olduğu belirtildi. Sümer'in Sefa ile görüştüğü ve oyuncuya teklif götürdüğü öğrenildi.