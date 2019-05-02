Trabzonspor'dan Sinan Gümüş'e teklif

Galatasaray'da forma giyen Sinan Gümüş'ün sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Sarı-kırmızılı takımın kontrat yenilmeyi düşünmediği Gümüş, Süper Lig'de forma giymek istiyor.

TRABZONSPOR 2+1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ

25 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'la maya oturduğu öğrenildi. Bordo-mavili takım Sinan Gümüş'e 2+1 yıllık teklifte bunulundu. Başarılı futbolcu da bu teklife sıcak bakıyor.

Sinan Gümüş'e bonservis ve imza parası vermeyecek olan Trabzonspor, futbolcuya perfromansı bağlı olarak bir sözleşme teklif ettiği de gelen bilgiler arasında.

SİNAN GÜMÜŞ DEĞERLENDİRMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

İki kanatta ve forvet bölgesinde görev yapabilen Sinan Gümüş, teklifi değerlendirmek için süre istedi.

1.79 boyundaki Sinan Gümüş, Galatasaray formasıyla 113 maça çıktı (5221 dakika), 32 gol atıp 16 da asist yaptı.