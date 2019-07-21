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Trabzonspor'dan Sosa'ya yeni kontrat önerisi

Sosa, Trabzonspor'dan gelen "3.2 milyon euroluk maaşını 2.2 milyon euroya düşür sözleşmeni uzatalım" şeklindeki teklifi değerlendirmek için yönetimden süre istedi.

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Trabzonspor'dan Sosa'ya yeni kontrat önerisi

Trabzonspor yönetimi, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Arjantinli yıldızı Jose Sosa'ya yeni bir öneride bulundu.

Yıllık 3.2 milyon euro maaşı olan Arjantinli oyuncu ile görüşen Bordo-Mavili yönetim, "Sözleşmene 1+1 yıllık ilave yapalım, 2022 yılına kadar Trabzonspor'da kal, ücretini de 2.2 milyon euroya indirelim" teklifini yaptı.

Jose Sosa'nın düşünmek için süre istediği ve yeni sezon başlamadan kararını vereceği belirtildi.

Trabzonspor'a 2018 yılında transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 30 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

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