Trabzonspor'dan yardım çağrısı

Trabzonspor'da yeni yönetimi bir yandan borçları ödeyecek kaynak arayışına devam ederken, bir yandan da devletten yardım bekliyor.

SİYASETÇİ VE BÜROKRAT VURGUSU

Özellikle 3 büyük kulübün vergi borçlarını silerek yardımda bulunan devlet, son olarak Galatasaray'ın 304 milyon borcunu 19 milyon liraya düşürmüştü.

Siyasetçi ve bürokratların duruma el atmasını isteyen bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamada, "Trabzonspor’a gönül vermiş işadamı, siyasetçi, bürokrat ve taraftarımızın desteğiyle sorunları aşabileceğimiz gerçeği artık göz ardı edilemeyecek bir hal almıştır." ifadeleri dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Basketbol Kulübü'nün yabancı oyuncuları Paul Harris, Sarunas Vailiauskas, Tomislav Zubcic, Osiris Eldridge, Chris Obekpa, Calep Green ve Brady Heslip, kulüpten alacakları nedeniyle maça çıkmama kararı almıştı. Bunun üzerine Trabzospor yönetimi de maça çıkmayan 7 basketçiyi takımdan gönderme kararı almıştı.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Yabancı oyuncularımızın geçtiğimiz hafta Eskişehir Basket ile oynadığımız karşılaşmaya çıkmamaları ile başlayan, hem Türk basketbolunu hem de Trabzonspor camiasını derinden etkileyen olayların çözümü noktasında kulüp olarak yoğun bir çalışma çaba sarf ettiğimizin bilinmesini isteriz.

Trabzonspor camiası gibi, basketbol ailesi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin imajına da yakışmayan bu tablonun bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. O nedenle her takımın yaşayabileceği maddi sorunların kulübümüzde artık zirve noktasına çıkmasından kaynaklanan bu olağanüstü durumun çözümü yine maddiyata dayanmaktadır. Bu noktada kulübümüz ve yönetim kurulumuz, elinden gelen gayreti fazlasıyla göstermektedir ancak bugün itibarı ile camiamızın desteğine ihtiyacımız vardır.

Trabzonspor’a gönül vermiş işadamı, siyasetçi, bürokrat ve taraftarlarımızın desteği ile bu sorunu aşabileceğimiz gerçeği artık göz ardı edilemeyecek bir hal almıştır. Bu yakışıksız imajın ortadan kaldırılması için bütün Trabzonspor camiasını zaman kaybetmeden, bugün itibarı ile yanımızda görmek istiyoruz.

Ve eminiz ki, birlik ve bütünlüğü sayesinde Anadolu devrimini gerçekleştirerek Türkiye’de yeni bir devir başlatan Trabzonspor camiası bu durum karşısında da sessiz kalmayacaktır ve bu sorunu el birliği ile aşacağız. Trabzonspor camiasının ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Trabzonspor Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu